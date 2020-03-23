Amasya'da 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini kolluk kuvvetleri yapıyor - Son Dakika

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Amasya'da 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini kolluk kuvvetleri yapıyor
6 saat önce
Amasya'da polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.
Amasya'da polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara, Valilik tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" programı kapsamında yardım eli uzatıyor.
Ekiplerce alınan ihtiyaç malzemeleri, sipariş veren ailelere teslim edilerek, salgına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor.
Öte yandan, kent merkezinde sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıkan 65 yaş üstü kişiler, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:48 Kaynak: AA
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