Amasya'da 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirildi - Son Dakika

Amasya'da 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirildi

Amasya'da 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirildi Amasya İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma kısıtlaması getirdi.

Amasya'da 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirildi

AMASYA - Amasya İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma kısıtlaması getirdi.

Amasya'da korona virüse karşı tedbirler artırılarak denetimler devam ediyor. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kapalı pazar yerinde korona virüs denetimi yaptı. Pazar girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçüldü. Vali Masatlı da ateşi ölçülerek pazara alındı. Vali Masatlı, vatandaşları tek tek sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları için uyardı. Vatandaşların ise kurallara uyduğu görüldü.

Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Masatlı, "Tüm illerimizde 'Hepimiz İçin Sağlık İçin' mottosuyla denetimler yapıyoruz. Bugün de Amasya'mızın kapalı pazar yerindeyiz. Buradaki satıcıları hem de burada alışveriş yapan vatandaşlarımızı maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarıyoruz. Bu salgını hep beraber toplumsal bir diyalogla, toplumsal bir mutabakatla inşallah def edeceğiz ve özlediğimiz sağlıklı günlere hep beraber kavuşacağız. İlimizle ilgili gerek 65 yaş üstü vatandaşlarımız için gerek gençlerimiz için, gerekse özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerle ilgili tedbirlerimiz var. Şu anda çok şükür Amasya'mızda gerek Sağlık İl Müdürümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız ve Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere tüm kamu kurum kuruluş ve sivil toplum kuruşlarıyla beraber sahada denetimlerimizi devam ettiriyoruz. İlimizi en iyi şekilde bu salgından korumak için gerekli çabayı gösterip, sonucu elde edeceğiz" dedi.

Amasya'da 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlamasıyla ilgili de konuşan Vali Masatlı, "Bunu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da alıp, deklare ettik. İnşallah büyüklerimiz de bizi anlayışla karşılayacaklardır. Önemli olan onların sağlığıdır. Onlar bizim için bir değerdir. Bu değeri korumak hepimizin görevidir" diye konuştu.

Denetimlerin sonunda toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Amasya'da 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirildi

Toplu Taşıma, Amasya, Pazar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Amasya'da 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç ekibi Rosenborg ile eşleşti F.Bahçe'nin gündemindeki Ze Luis, Çin'den gelen 5,5 milyon euroluk teklifi reddetti Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor
Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum         
18:57
Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz         
18:05
AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu         
17:17
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı         
13:04
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 19:07:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei