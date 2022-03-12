AMASYA'DA 650 ÖĞRETMENLE İSTİKLAL MARŞI'NA ÖZEL KLİP - Son Dakika
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AMASYA'DA 650 ÖĞRETMENLE İSTİKLAL MARŞI'NA ÖZEL KLİP

12.03.2022 16:06

AMASYA'da Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılı dolayısıyla 650 öğretmenle İstiklal Marşı klipi çekti.

AMASYA'da Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılı dolayısıyla 650 öğretmenle İstiklal Marşı klipi çekti.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılı dolayısıyla ilçede görevli olan öğretmen ve protokol üyelerinin katılımı ile İstiklal Marşı'nın okunduğu bir klip çekti. Çekilen klipte, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası okundu. İlçede 40 ayrı okulda görev yapan 650 öğretmen mısraları okurken son mısrayı ise ilçede görevli protokol üyeleri okudu.(DHA)

AMASYA'DA 650 ÖĞRETMENLE İSTİKLAL MARŞI'NA ÖZEL KLİP
AMASYA'DA 650 ÖĞRETMENLE İSTİKLAL MARŞI'NA ÖZEL KLİP
AMASYA'DA 650 ÖĞRETMENLE İSTİKLAL MARŞI'NA ÖZEL KLİP

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Milli Eğitim Müdürlüğü, İstiklal Marşı, Hisarcık, Suluova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMASYA'DA 650 ÖĞRETMENLE İSTİKLAL MARŞI'NA ÖZEL KLİP - Son Dakika


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SON DAKİKA: AMASYA'DA 650 ÖĞRETMENLE İSTİKLAL MARŞI'NA ÖZEL KLİP - Son Dakika
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