Amasya'da 66. pancar alım kampanyası başladı

Amasya Şeker Fabrikasında 66. pancar alım kampanyası başladı. Amasya'nın Suluova ilçesinde Amasya Şeker Fabrikası bahçesinde tören düzenlendi.



Amasya Şeker Fabrikasında 2019-2020 kampanya döneminde üreticiden 710 bin ton pancar alınarak, 80 bin ton kristal toz şeker, 26 bin ton melas, bölge besiciliğinde önemli yeri olan 210 bin ton yaş pancar küspesi üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Fabrika bu yıl şeker pancarı üretimi için Amasya, Samsun, Tokat, Çorum illeri ve bağlı ilçeleri ile 11 bölgede, 249 köy, 4 bin 200 üretici ile sözleşme yaparak, bu çiftçiler 103 bin dekar alanda pancar ekimi yaptı.



Düzenlenen törene Amasya Valisi Osman Varol, Ankara Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez, Mustafa Levent Karahocagil, Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum kuruluş müdürleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.



Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, "Pancar miktarına karşılık çiftçilerimize 250 milyon TL ödeme yapılacak olup, bu tutarın 40 milyon TL'si bugüne kadar avans olarak çiftçilerimize ödenmiştir. 2020 yılında pancar ekimini 125 bin dekara çıkarmak başlıca hedeflerimiz arasındadır. Kota sorunumuz tamamen ortadan kalkmıştır" dedi.



Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Bugün 66.'sını düzenlediğimiz pancar alım kampanyasının şehrimize, memleketimize, çiftçimize ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.



Ankara Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "66. kampanya dönemindeyiz, hayırlı olur. Ama Atatürk'ün bir sözü var, kılıçla kazanılan zaferleri ekonomi ile tahkim etmedikçe o ülke senin olmaz diyor. Dolayısıyla sabanlığın ve sanayinin çarklarıyla kazanılan zaferleri taçlandırmak gerekiyor. O yüzden 1926 ile Uşak'ta Alpullu Şeker Fabrikasıyla başlayan bir süreç vardır. 1953 yılında da burada Amasya'da rahmetli Menderes ve arkadaşları çok esaslı bir temel attılar ki 66 yıl sonra biz burada yine o sanayi tesisinin ve bütün bağlantılarının, o büyük çarkın bir kampanyasında birlikteyiz beraberiz" dedi.



Amasya Valisi Osman Varol, "Ne pancar sıradan bir tarım ürünüdür, ne de bu fabrika herhangi bir üretim tesisidir. Pancar işlenmesinin her aşamasında dokunduğu, değdiği her yere bereketini katan, dokunduğu değdiği her noktada farklı bir sektör oluşturup, birçok insana ekmek kapısı sağlayan, ekonomimize inanılmaz katkı sağlayan çok önemli çok stratejik bir üründür öncelikle ve bu fabrika sıradan bir üretim tesisi fabrika değil, bu bölgenin gelişimine kurulduğu günden bugüne 66 yıldır çok büyük katkılar sağlamış, bir yaşam şekli haline gelmiş, arkasından birçok sektörü sürüklemiş orta boyutta bir köy olan bu Suluova yerleşimini bugün çok dinamik ekonomiye sahip çok dinamik bir nüfusa sahip kocaman bir kent, şehir haline getirmiş, kendisinin içerisinden oluşturduğu bereketle yetişip, bugün birçok önemli insanın birçok önemli mevkide oturmasına, onların yetişmesine vesile olmuş, sadece kendi sınırlarına değil, çevre illerdeki birçok bölgeye katkıda bulunmuş, çok önemli bir tesistir" şeklinde konuştu.



Protokolün üreticilere şilt ve hediye vermesinin ardından edilen dua ve kesilen kurban ile Amasya Şeker Fabrikasında 66. pancar alım kampanyası başlamış oldu. - AMASYA