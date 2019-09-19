Amasya'da 700 kişiye istihdam sağlayacak fabrika kuruluyor

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, önümüzdeki ay açılması planlanan ve 700 kişiye istihdam sağlanacak tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu.

Sarı, Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde devam eden fabrika inşaatını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Seçim döneminde vatandaşa verdikleri sözleri bir bir yerine getirmeye başladıklarını anlatan Sarı, Amasya'da işsizliği tamamen bitirmek istediklerini söyledi.

Amasya'da istihdam sağlamak isteyen yatırımcılara her türlü desteği vereceklerinin altını çizen Sarı, "Seçim döneminde Amasyalı hemşehrilerimize bahsettiğimiz 2 bin 500 kişiye istihdam sözümüzün ilk adımını atmış bulunuyoruz. Yıl sonuna kadar 700 kişi bu fabrikadan geçimini sağlayacak. Bu atılım bizim vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün tutulacağının bir göstergesidir." dedi.

Yatırımcılara seslenen Sarı, "Belediye olarak ruhsat, çöp, tabela vergisi ve su ücreti alınmayacak. Yeter ki istihdam sağlayıp Amasya'nın insanına ekmek versinler. Biz belediye olarak, hangi noktada elimizde ne imkanlar varsa bunları yatırımcılarımız için seferber edeceğiz." diye konuştu.