AMASYA'DA, 835 DEKARLIK ATIL ARAZİDE TARIM YAPILACAK - Son Dakika
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AMASYA'DA, 835 DEKARLIK ATIL ARAZİDE TARIM YAPILACAK

23.04.2022 15:26

AMASYA Valiliği öncülüğünde Suluova ilçesinde bulunan 835 dekarlık kullanılmayan atıl tarım arazisinin yeniden tarıma kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

AMASYA Valiliği öncülüğünde Suluova ilçesinde bulunan 835 dekarlık kullanılmayan atıl tarım arazisinin yeniden tarıma kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

İlçe sınırlarında bulunan Yedikır Baraj Gölü çevresindeki 835 dekarlık atıl tarım arazisi Devlet Su İşlerinin (DSİ) çalışmalarını tamamlamasının ardından Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın traktörle toprağı sürmeye başlamasıyla tarıma açıldı. Tarıma kazandırılacak alanda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Masatlı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ekilmeyen alan kalmasın talimatı üzerine bu kapsamda bizler de çalışmalarımıza başladık dedi.

'HEM AMASYAMIZ HEM DE ÜLKEMİZ KAZANACAK'

Bu uygulama ile Amasya'da üretimin artacağını söyleyen Vali Masatlı, Yedikır Baraj Göleti'mizin çevresinde 835 dekarlık alanı bu gün vatandaşlarımızla beraber sürüyoruz. Tabii burada ekilecek ürün çeşidinin de önemi var. Özellikle ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu şeker pancarı ve ay çiçeği ile ilgili bu bölgemizde ekim yapılacak. Bu uygulamadan bütün vatandaşlarımız çok mutlu. Burada hem ilimizin üretimini artıracağız, hem de ülke üretimine katkıda bulunacağız'ifadelerini kullandı.

AMASYA'DA, 835 DEKARLIK ATIL ARAZİDE TARIM YAPILACAK
AMASYA'DA, 835 DEKARLIK ATIL ARAZİDE TARIM YAPILACAK
AMASYA'DA, 835 DEKARLIK ATIL ARAZİDE TARIM YAPILACAK
AMASYA'DA, 835 DEKARLIK ATIL ARAZİDE TARIM YAPILACAK

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Hisarcık, Suluova, Amasya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMASYA'DA, 835 DEKARLIK ATIL ARAZİDE TARIM YAPILACAK - Son Dakika


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