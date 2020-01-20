Amasya'da 84 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da 84 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Amasya'da 84 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Amasya'da kar nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da 84 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Amasya'da kar nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 84 köy yolunda kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım aksamalar yaşanıyor. Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını gece-gündüz aralıksız sürdürüyor.

Yapılan çalışma sonucu köy yollarının ulaşıma açıldığı, trafik akışının devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Amasya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:15 Kaynak: İHA
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