Amasya'da 84 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Amasya'da 84 köy yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Amasya'da kar nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:15 Kaynak: İHA
Amasya'da kar nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı.
Amasya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 84 köy yolunda kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım aksamalar yaşanıyor. Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını gece-gündüz aralıksız sürdürüyor.
Yapılan çalışma sonucu köy yollarının ulaşıma açıldığı, trafik akışının devam ettiği öğrenildi.
(İHA)
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