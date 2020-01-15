Amasya'da, Afganistanlı 18 göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da, Afganistanlı 18 göçmen yakalandı - Son Dakika

Amasya'da, Afganistanlı 18 göçmen yakalandı

6 saat önce

AMASYA'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 18 göçmen yakalandı.

Amasya'da, Afganistanlı 18 göçmen yakalandı, System.String[]

AMASYA'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 18 göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında, il merkezine göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Uygulama noktasında durdurulan 24 M 0437 plakalı minibüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 18 göçmen yakalandı. Göçmenlerin yanı sıra, minibüs sürücüsü Ali E.D. ve G.K. de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemi başlatıldığı belirtildi.


Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:02 Kaynak: DHA
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