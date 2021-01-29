Afyon sakızı ve uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta Afyon sakızı ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Kümbethatun Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.
82,94 gram uyuşturucu ve 2,26 gram Afyon sakızı ele geçirilen otomobildeki V.G. (39) ve E.H. (53) gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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