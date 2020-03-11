Amasya'da Ahbap Derneği gönüllüleri engelli çocuklara geleneksel oyunları oynattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da Ahbap Derneği gönüllüleri engelli çocuklara geleneksel oyunları oynattı - Son Dakika

Amasya'da Ahbap Derneği gönüllüleri engelli çocuklara geleneksel oyunları oynattı

6 saat önce

Amasya'da Ahbap Derneği gönüllüleri, bir araya geldikleri engelli çocuklarla geleneksel oyunları oynadı.

Amasya'da Ahbap Derneği gönüllüleri engelli çocuklara geleneksel oyunları oynattı, System.String[]

Amasya'da Ahbap Derneği gönüllüleri, bir araya geldikleri engelli çocuklarla geleneksel oyunları oynadı.

Kılıçaraslan Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret eden dernek gönüllüleri, engelli çocuklarla sohbet edip onlara hediyeler verdi.

Okuldaki oyun odasında öğrencilere yönelik etkinlik düzenleyen gönüllüler, öğretmenlerin gözetiminde engelli öğrencilerle "Yağ satarım bal satarım", "Kutu kutu pense" gibi oyunlar öğretip oynattı, isteyen öğrencilerin de yüzlerini boyadı.

Ahbap Derneği Amasya temsilcisi Özlem Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her ay bir okula gidip engelli çocuklarla bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

Herkesin bir gün engelli adayı olabileceğinin altını çizen Yılmaz, "Bizler gerçek sevginin peşindeyiz. Hep bu yolda adım atmayı istiyoruz. Bu nedenle okulumuzu ziyaret ettik ve özel gereksinimli çocuklarımızla oyunlar oynadık, dolu dolu vakit geçirdik." dedi.

Amasya'da 250 Ahbap Derneği gönüllüsü bulunduğuna işaret eden Yılmaz, "Giderek de çoğalıyoruz. Daha çok çocuklara yönelik, yüzlerini güldürmeye yönelik etkinlikler planlıyoruz. 'Mutluluk bulaşıcıdır ve dünyadaki en mutlu kişi de mutluluk verendir.' sözünü kendimize şiar edindik, bu yolda ilerliyoruz. En büyük engel sevgisizliktir." diye konuştu.

Okul Müdürü Fatih Camcı da gönüllülere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerde engellilerin çok mutlu olduğunu, sıcak bir tebessüme ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
23:42 Altınok'tan 12 Mart mesajı
23:42 Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü,...
23:42 OPEC Başkanı, üyelerin petrol üretiminin azaltılması konusunda anlaşacağından ümitli
23:41 Diyarbakır'da havalimanı ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
23:40 Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 23:46:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da Ahbap Derneği gönüllüleri engelli çocuklara geleneksel oyunları oynattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]