Amasya'da Ahbap Derneği gönüllüleri engelli çocuklara geleneksel oyunları oynattı - Son Dakika

Amasya'da Ahbap Derneği gönüllüleri, bir araya geldikleri engelli çocuklarla geleneksel oyunları oynadı.

Kılıçaraslan Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret eden dernek gönüllüleri, engelli çocuklarla sohbet edip onlara hediyeler verdi.

Okuldaki oyun odasında öğrencilere yönelik etkinlik düzenleyen gönüllüler, öğretmenlerin gözetiminde engelli öğrencilerle "Yağ satarım bal satarım", "Kutu kutu pense" gibi oyunlar öğretip oynattı, isteyen öğrencilerin de yüzlerini boyadı.

Ahbap Derneği Amasya temsilcisi Özlem Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her ay bir okula gidip engelli çocuklarla bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

Herkesin bir gün engelli adayı olabileceğinin altını çizen Yılmaz, "Bizler gerçek sevginin peşindeyiz. Hep bu yolda adım atmayı istiyoruz. Bu nedenle okulumuzu ziyaret ettik ve özel gereksinimli çocuklarımızla oyunlar oynadık, dolu dolu vakit geçirdik." dedi.

Amasya'da 250 Ahbap Derneği gönüllüsü bulunduğuna işaret eden Yılmaz, "Giderek de çoğalıyoruz. Daha çok çocuklara yönelik, yüzlerini güldürmeye yönelik etkinlikler planlıyoruz. 'Mutluluk bulaşıcıdır ve dünyadaki en mutlu kişi de mutluluk verendir.' sözünü kendimize şiar edindik, bu yolda ilerliyoruz. En büyük engel sevgisizliktir." diye konuştu.

Okul Müdürü Fatih Camcı da gönüllülere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerde engellilerin çok mutlu olduğunu, sıcak bir tebessüme ihtiyaç duyduklarını ifade etti.