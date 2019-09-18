Son Dakika Haberleri: Amasya'da Ahilik Haftası etkinlikleri
Son Dakika Güncel Haber

Amasya'da Ahilik Haftası etkinlikleri

1 saat önce

Amasya'da Ahilik Haftası kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Amasya'da Ahilik Haftası etkinlikleri, System.String[]

Amasya'da Ahilik Haftası kapsamında Yavuz Selim Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Programda konuşan Vali Osman Varol, Ahilik Teşkilatı'nın Türk milletinin dünyanın ekonomik ve siyasi hayatına hediye ettiği çok önemli müesseselerden biri olduğunu söyledi.

Varol, "Ahi Teşkilatı, ortaya çıktığı dönemde Anadolu'da yaşanan koşulları da göz önüne aldığımızda gerçekten o gün karşılaşılan birçok probleme ciddi bir cevap vermek adına oluşturulmuş çok önemli bir teşkilattır." dedi.

Program, "şed kuşatma" töreniyle devam etti. Ardından Amasya'da uzun yıllar esnaflık yapan kişilere "yılın ustası", "yılın kalfası" ve "yılın çırağı" ödülleri verildi.

Etkinlik, Vali Varol ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın vatandaşlara ahilik pilavı ikramıyla sona erdi.

Ahilik Haftası, Amasya, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu
İBB Başkanı İmamoğlu, sanatçıları ağırladı Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 19:10:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da Ahilik Haftası etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]