Amasya'da ahşap 2 ev alev alev yandı - Son Dakika

Taşova ilçesine bağlı Altınlı köyünde, Şakir Şahin 'e ait tek katlı evde, gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın Nurettin Şahin'e ait eve de sıçradı. 2 evde yaşayanlar can havliyle dışarı çıkarak, itfaiye ekiplerini aradı. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatte kontrol altına alarak söndürdüğü yangında ahşap 2 ev kullanılamaz hale geldi.

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