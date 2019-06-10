Amasya'da alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
2 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
'nın Merzifon
ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesinde iki esnaf arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nevzat A.(49), Muharrem A.(51) ve Harun Y.'ye (39) pompalı tüfekle ateş etti. Muharrem A. 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa
Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Harun Y.'nin ise tedavisi sürüyor. Polis
ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 7 mermi kovanı bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Nevzat A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA
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