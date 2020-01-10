Amasya'da alışveriş merkezindeki yangında ölenler son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da alışveriş merkezindeki yangında ölenler son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Amasya'da alışveriş merkezindeki yangında ölenler son yolculuklarına uğurlandı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 42 yaşındaki Derya Kuşbudu ile 27 yaşındaki Çağlayan Yağmur Köse'nin cenazeleri toprağa verildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 42 yaşındaki Derya Kuşbudu ile 27 yaşındaki Çağlayan Yağmur Köse'nin cenazeleri toprağa verildi.

Ankara Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Kuşbudu ve Köse'nin cenazeleri, Paşa Camisi'ne getirildi. Burada Kuşbudu ve Köse'nin yakınları taziyeleri kabul etti. Kuşbudu'nun annesi Ayşe Demir ve bazı yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından Kuşbudu ve Köse'nin cenazeleri, şehir mezarlığında defnedildi.

Törene Kuşbudu ve Köse'nin yakınlarının yanı sıra Taşova Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya'da alışveriş merkezindeki yangında ölenler son yolculuklarına uğurlandı

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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