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Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: "İçmeyip de ne yapalım" - Son Dakika

Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: "İçmeyip de ne yapalım"

17.02.2022 09:07
Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: "İçmeyip de ne yapalım"

Amasya'nın Taşova ilçesinde ceza yiyen alkollü sürücü ve yanındaki yolcu trafik polisleriyle ilginç bir diyalog yaşadı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde ceza yiyen alkollü sürücü ve yanındaki yolcu trafik polisleriyle ilginç bir diyalog yaşadı. "İçmeyip de ne yapalım" diyen yolcuya polis, "İçmeyin diye bir şey söylemiyoruz ama araç kullanırken içmeyin" diye uyarıda bulundu.

Yapılan yol kontrol uygulamasında ticari araç kullanan S.T. (33) 0.35 promil alkollü çıkınca yanındaki yolcu polisle ilginç bir diyalog yaşadı. O diyalog kameralara yansıdı. Yolcu, "İçmeyip de ne yapalım" savunmasında bulundu. Polis de "İçmeyin diye bir şey söylemiyoruz ama araç kullanırken içmeyin" şeklinde cevap verdi.

Alkollü sürücü S.T.'ye alkollü araç kullanmaktan ve araç muayenesi olamamasından dolayı toplamda 2 bin 250 lira ceza yazıldı. Ehliyetine ise 6 ay el konuldu.

(Serdoğan Sıvacı-İHA)

Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: İçmeyip de ne yapalım
Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: İçmeyip de ne yapalım
Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: İçmeyip de ne yapalım
Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: İçmeyip de ne yapalım
Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: İçmeyip de ne yapalım
Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: İçmeyip de ne yapalım
Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: İçmeyip de ne yapalım
Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: İçmeyip de ne yapalım
Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: İçmeyip de ne yapalım

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Tragger, Amasya, Taşova, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: 'İçmeyip de ne yapalım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü çıkan yolcudan ilginç savunma: "İçmeyip de ne yapalım" - Son Dakika
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