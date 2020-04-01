Amasya'da apartman dairesine kumar baskını - Son Dakika

Şüphelilere kumar oynamaktan ve İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirlere aykırı davranmaktan adli işlemin yanı sıra 21 bin lira idari para cezası uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu