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Amasya'da araç yangını

1 saat önce

Suluova ilçesinde seyir halinde alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

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Suluova ilçesinde seyir halinde alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Bir Eylül mevkisinde Ahmet Tozlu idaresindeki 19 UR 331 plakalı hafif ticari aracın motorundan dumanlar çıkmaya başladı.

Aracı emniyet şeridine çeken, kısa sürede tüm aracı kaplayan alevleri diğer sürücülerle söndürmeye çalışan Tozlu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Suluova, İtfaiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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