Amasya'da araç yangını

Aracı emniyet şeridine çeken, kısa sürede tüm aracı kaplayan alevleri diğer sürücülerle söndürmeye çalışan Tozlu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bir Eylül mevkisinde Ahmet Tozlu idaresindeki 19 UR 331 plakalı hafif ticari aracın motorundan dumanlar çıkmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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