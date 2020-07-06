Amasya'da aracın içine kaçan yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika

Amasya'da aracın içine kaçan yılanı itfaiye çıkardı

Amasya'da aracın içine kaçan yılanı itfaiye çıkardı Amasya merkezde bir aracın alt kısmına kaçan yılanı Amasya Belediyesi itfaiye erleri çıkardı.

Amasya'da aracın içine kaçan yılanı itfaiye çıkardı

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AMASYA - Amasya merkezde bir aracın alt kısmına kaçan yılanı Amasya Belediyesi itfaiye erleri çıkardı.

Amasya merkeze bağlı 55 Evler Mahallesi'nde 05 AAG 692 plakalı otomobilin park esnasında altına yılan girdiğini gören araç sahibi Erol Uyar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yılanın iç kısımlara kaçması sonucu olay yerinde müdahalesi yetersiz kalınca, çareyi bir tamirciye götürmekte buldular. Tamircide askıya alınan aracın altındaki yılan, itfaiye erleri tarafından yoğun bir çalışma sonucu çıkartıldı.

Konuyla ilgili olarak araç sahibi Erol Uyar, "Aracım yol kenarında park halindeydi. Ben de alışveriş yapmak için inmiştim. Tekrar aracıma döndüğümde uzaktan yılanın aracımın altına doğru girdiğini gördüm. Hemen itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedim. Bu tür hayvanlar ile ilgili bir ilaçlama çalışması yapılmasını yetkililerden istiyorum. Hepimizin çoluğu çocuğu var" dedi.

Amasya bölgesinde sıkça görülen ve cinsinin sarı yılan olduğu öğrenilen bu yılanların sıcak havanın da etkisi ile şehir merkezi içinde sıkça görülmesi vatandaşları tedirgin etti.

Çıkarılan yılan doğal ortamı olan doğaya götürülerek dağlık alana salındı.

Amasya Belediyesi, İtfaiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amasya'da aracın içine kaçan yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika
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