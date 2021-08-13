Amasya'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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