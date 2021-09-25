Amasya'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Buğdaylı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Araçta yapılan aramada 18,61 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, otomobildeki R.Ç. (36) ve H.A'yı (50) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.
Kaynak: AA
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