Amasya'da aranan 20 şahıs yakalandı - Son Dakika

Amasya'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalandı.
Jandarma ekipleri, adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının ardından, 14 köyde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve bazılarının haklarında hapis cezası bulunan 20 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı.