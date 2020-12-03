Amasya'da arkeolojik sit alanında kaçak kazıya 6 gözaltı - Son Dakika

Amasya'da arkeolojik sit alanında kaçak kazıya 6 gözaltı

03.12.2020 09:32
Amasya'da arkeolojik sit alanında kaçak kazıya 6 gözaltı, System.String[]

Amasya'da 1. derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 kişi suçüstü yakalandı.

Amasya'da 1. derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Doğantepe köyü Üçtepeler mevkiindeki 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Operasyonda E.G., S.Ş., R.A., M.Ö., H.İ. ve H.O. isimli şahıslar gözaltına alındı. Dedektör, alan tarama ve yer altı görüntüleme cihazları ile kazıda kullanılan aletlere el konuldu.

Köyün güneybatısında antik Hitit yerleşiminin yer aldığı alanda 1962 yılında tesadüfen Hitit Fırtına Tanrısı Teşup'a ait Hitit imparatorluk döneminden kalma bir bronz heykel bulunmuştu. Heykel halen Amasya Müzesi'nde sergileniyor. - AMASYA

Amasya'da arkeolojik sit alanında kaçak kazıya 6 gözaltı
Amasya'da arkeolojik sit alanında kaçak kazıya 6 gözaltı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Doğantepe, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Amasya'da arkeolojik sit alanında kaçak kazıya 6 gözaltı - Son Dakika


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