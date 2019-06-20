Son Dakika Haberleri: Amasya'da Atatürk'ün kıyafetleri defilesine ilgi
Son Dakika Güncel Haber

Amasya'da Atatürk'ün kıyafetleri defilesine ilgi

56 dakika önce

AMASYA'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan defile büyük beğeni topladı.

Amasya'da Atatürk'ün kıyafetleri defilesine ilgi, System.String[]
AMASYA'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan defile büyük beğeni topladı. 
Kentte, 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri, bu yıl Amasya Tamimi ve Milli Mücadelenin 100'üncü yıl coşkusuyla kutlanıyor. Valilik koordinesinde Ankara Olgunlaştırma Enstitüsü'nün organizesinde Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk Giysileri Defilesi düzenlendi. Defile programına Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Başkan Vekili İbrahim Hakkı Özşen, Vali Yardımcısı Ferhat Burak Gazi, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Defilede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı sinevizyon gösterimi ve kostümlerle anlatıldı. Organizasyon kapsamında sahne alan mankenler, Büyük Önderin savaşlar, Türkiye Cumhuriyetini kurduğu dönemler ve ilk cumhurbaşkanlığı dönemlerinde giydiği kıyafetleri sergiledi. İlgiyle izlenen defilede mankenler, 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde sahneye son kez çıkarak final yaptı. Programın sonunda Vali Dr. Varol defileye katkı sunanlara çiçek ve plaket verdi. 


- Amasya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:17 Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Luis Enrique, İspanya Milli Takımını bıraktı Milan'ın yeni teknik direktörü Marco Giampaolo oldu! Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:13:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da Atatürk'ün kıyafetleri defilesine ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]