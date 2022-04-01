Amasya'da atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" kuruldu - Son Dakika

Amasya'da Merzifon Halk Eğitim Merkezi (HEM) görevlileri, atık malzemeleri kullanarak "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, merkez görevlileri, atık malzemelerden kütüphane kurmak için çalışma başlattı.

Atölyeleri ve evlerinde kullanılmayan eşyaları bir araya getiren 8 görevli, bunlardan kitap rafı, masa ve sandalye yaptı. Atıklardan yapılan eşyalarla oluşturulan kütüphane, Merzifon HEM'de açıldı.

Merkez Müdürü Zeynel Sözen, AA muhabirine, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, insanların bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla atıl malzemelerden kütüphane oluşturulmasına yönelik çalışma yapılmasının istendiğini söyledi.

Çöpe gidecek eşyaların hayal gücü ve emekle yeniden hayat bulduğunu dile getiren Sözen, "Kütüphaneyi kurarken öncelikle kurumumuzdaki depolara baktık. Eski raflar, metal parçalar, dokuma tezgahları, tablolar, araba lastikleri, evlerdeki kırık dökük sofralar, eski kapılar yeniden tasarlandı ve eskitme şekline getirildi. Bir kısmı boyandı. Arkadaşlarımız 3 haftalık sürede kütüphaneyi oluşturdu." dedi.

Kütüphane için kitap toplama kampanyası da düzenlediklerini belirten Sözen, "Halkımızın zevkle gelip kullanabileceği kitap kafe tarzında geri dönüşüm kütüphanesi oluşturmuş olduk. Bunu Merzifon halkımızın ve kursiyerlerimizin hizmetine sunduk. Kütüphanemiz 1300 kitaba ulaştı. Bu kitaplarımız lise ve üstü yaş çağındaki kursiyerlerin, öğrencilerin beğenisine sunulacak." ifadelerini kullandı.

Merkezde görevli Seval Sancak da oluşturdukları kütüphanenin sıra dışı ve güzel olduğunu vurgulayarak, "Kullanılmayan kapıdan kitaplık, dikiş makinesinden masa, araba lastiğinden sehpa, sandıkta bulunan Merzifon çarşaflarından perde yaptık. Bu kütüphanede her şey atıktan oluşuyor." diye konuştu.