Amasya'da atık pil toplama kampanyası

Amasya'da "Sıfır Atık Projesi" kapsamında düzenlenen atık pil toplama kampanyasında en çok atık pil toplayan 3 okulun öğrencileri Vali Osman Varol tarafından ödüllendirildi.

Proje kapsamında Akşemsettin İlkokulu öğrencileri 90 kilogram, Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 67 kilogram ve Taşova Esençay Ortaokulu öğrencileri 32 kilogram atık pil topladı.

Vali Varol, makamında kabul ettiği öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek, top, oyuncak, masa tenisi, satranç gibi spor aletleri hediye etti.

Varol, çevre duyarlılığının çocuk yaşlarda öğrenilmesi gerektiğini ifade ederek, çevreye duyarlılığının gelişmesinde öğrencilerin bilinçlendirilmesinin gelecek nesiller için son derece önemli olduğunu söyledi.