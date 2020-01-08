Amasya'da AVM'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da AVM'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Amasya'da AVM'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı

7 saat önce

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, bir alışveriş merkezinde çıkan yangında sığındıkları odada mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse (27) hayatını kaybetti.

Amasya'da AVM'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, bir alışveriş merkezinde çıkan yangında sığındıkları odada mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse (27) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin de, durumumun ağır olduğu öğrenildi.

İlçenin Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki bir mağazada, saat 20.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince, AVM içerisinde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 6 kişi, dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 6 kişi, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan ve yangın sırasında sığındıkları odada mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Merzifon Devlet Hastanesi'ndeki 3 kişi ile ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 1 kişinin ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, yangının, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

'KAPALI ODADA MAHSUR KALDILAR'

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, yangının binanın 4. katında çıktığını ifade ederek, "Alışveriş merkezinde çalışan 2 arkadaşımız dumandan etkilenmemek için bir üst kata çıkıyorlar, kapalı bir odada mahsur kalıyorlar. İtfaiyemiz, yoğun uğraş sonucu arkadaşlarımızı bulundukları yerden çıkarıyor. Yaralılarımızın durumu ağır, Allah'tan şifa diliyoruz" dedi.


Çağlayan, Merzifon, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:51 Kaynak: DHA
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