Amasya'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı - Son Dakika

Amasya'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla lokma dağıtıldı

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Amasya'da Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖKBİR) tarafından vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Amasya'da Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖKBİR) tarafından vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

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Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan GÖKBİR üyeleri adına açıklama yapan Kerem Camcı, 86 yıllık yanlış hesabın 567 yıllık hakikati silemediğini, yanlış hesabın millet iradesine çarpıp Danıştay'dan döndüğünü söyledi.

Ayasofya kararının Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili olduğuna işaret eden Camcı, şunları kaydetti:

"Bir çağı kapatan fethin ve o fethe komutanlık yapan Fatih'in emanetinin gereği yerine getirilmiş, Ayasofya'nın müze yapılmasıyla başlayan esaret dönemi sona ermiştir. Milletin nezdinde, gözünde, kararında ve iradesinde müze vasfını hiç kazanmayan, cami vasfını da hiç kaybetmeyen Ayasofya, milletin hizmetine matuf olarak özgürlüğüne ve hakikatine kavuşmuştur. Danıştay'ın kararıyla hukuk ve tarihi gerçeklik sosyal yaşamla uyumlu hale gelmiş, Fatih'in vasiyeti ve vakfiyesinin gereği yapılmıştır. Bu kararla Ayasofya, asli hüviyetine, millet de camisine kavuşmuştur."

Programa katılan Ak Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya da Ayasofya'nın sadece bir cami olmadığını dile getirerek, "O bir davanın işaretidir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir beka işaretinin yıldızıdır. Ülkemiz üzerinde hesap yapanların fitne ve fesat unsurlarının da sesi kısılmıştır. Ayasofya, manevi ve özgün ağırlığı olan bir yerdir. Mescid-i Aksa Filistin için ne ise Ayasofya da bizim için odur." dedi.

Açıklamaların ardından vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya, Danıştay, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:51 Kaynak: AA

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