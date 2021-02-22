Amasya'da baca yangını korkuttu - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir evde çıkan baca yangınını itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Cevizdibi Mahallesi Solak Sokak üzerinde bulunan bir evde baca kurumlarının tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Korkuya kapılan çevredeki vatandaşlar, yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı. - AMASYA