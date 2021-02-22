- Amasya'da bağ evi yanarak kül oldu - Son Dakika

Teslim olan PKK'lı tek tek anlattı: İki ülke, TSK'nın her operasyonunu haber veriyordu

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi tarih verdi

İmamlardan Erdoğan'a çağrı: Seçim vaadinizi bir an önce yerine getirmenizi bekliyoruz

- Amasya'da bağ evi yanarak kül oldu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, evdeki alçıpandan yapılan Türk bayrağı ise zarar görmedi.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Elmakırı (Kirampa) köyünde saat 18.30 sıralarında A.D.'ye ait bağ evinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında bağ evinin büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale gelirken bağ evinin duvarında asılı alçıpandan yapılanTürk bayrağı yangından etkilenmedi.

Yangının ardından bağ evi etrafında inceleme yapan itfaiye eri, tüm eşyaların yanmasına rağmen alçıpandan yapılan Türk bayrağının alevlerden etkilenmediğini fark etti. İtfaiye personeli alçıpandan yapılan Türk bayrağını koruma altına aldı.