Amasya'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu - Son Dakika

Amasya'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu

7 saat önce

Amasya Tuning Kulübü üyeleri, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Türk bayrakları ile donattıkları araçları ile şehir merkezinde konvoy oluşturdu.

Amasya'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu, System.String[]

Amasya Tuning Kulübü üyeleri, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Türk bayrakları ile donattıkları araçları ile şehir merkezinde konvoy oluşturdu.

Mehmet Çelebi Meydanı'nda bir araya gelen kulüp üyeleri ve vatandaşlar şehitler için dua ettikten sonra oluşturdukları konvoyla şehir turu attı.

Etkinliğe katılan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı konuşmada, milletin birlik ve beraberlik içinde olup birbirine kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Sarı, Bahar Kalkanı Harekatı'na sonuna kadar destek vereceklerinin altını çizerek, "Tam şu anda birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Hiç kimsenin mezhebi, giyim kuşamı bizi ilgilendirmez. Bugün Türk milletinin duruş günüdür, bakış günüdür. Bize ne lazım Kürşad duruşlu, bozkurt bakışlı, çelik yürekli inançlı yiğit kardeşlerimiz lazım. Bizde hem Türklüğün yiğitliği hem İslam'ın asaleti ve adaleti vardır. Burada bulunan arkadaşlarımıza hassasiyetlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

Amasya Tuning Kulübü Başkanı Talip Yeniçeri de şehitleri anmak, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için etkinliği yaptıklarını ifade ederek, bütün Türkiye'yi birlik ve beraberliğe davet etti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:00 Kaynak: AA
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