Son Dakika Haberleri: Amasya'da, Bakırköy Belediyesine Ait Bir Otobüsün Devrilmesi Sonucu Ölü ve Yaralılar Olduğu...

Amasya'da, Bakırköy Belediyesine Ait Bir Otobüsün Devrilmesi Sonucu Ölü ve Yaralılar Olduğu...

21 dakika önce

Amasya'da, Bakırköy Belediyesine ait bir otobüsün devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Amasya'da, Bakırköy Belediyesine Ait Bir Otobüsün Devrilmesi Sonucu Ölü ve Yaralılar Olduğu..., System.String[]
Amasya'da, Bakırköy Belediyesine ait bir otobüsün devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Bakırköy, Amasya, Güncel
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