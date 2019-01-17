Amasya'da, Bakırköy Belediyesine Ait Bir Otobüsün Devrilmesi Sonucu Ölü ve Yaralılar Olduğu...
21 dakika önce
Amasya'da, Bakırköy Belediyesine ait bir otobüsün devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Amasya
'da, Bakırköy
Belediyesine ait bir otobüsün devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:18 Kaynak: AA
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