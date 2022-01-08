Son dakika haber: Yedikır baraj gölünde bot alabora oldu: 1 kişi kayıp - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde balık tutmak için botla Yedikır Baraj Gölü'ne açılan 2 arkadaştan biri kayboldu. Kayıp kişiye ulaşmak için ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Anıl Yarışcı (35) ve arkadaşı İdris Kılıç (43), akşam saatlerinde botla balık tutmak için baraj gölüne açıldı. Diğer arkadaşları Ayhan Korkmaz ise kıyıda arkadaşlarını beklemeye başladı. Bir süre sonra Yarışçı ve Kılıç'ın içinde bulunduğu bot alabora oldu.

Paniğe kapılarak telefonla jandarmayı arayan Korkmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu kurtarılan Anıl Yarışçı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaybolan İdris Kılıç için de botla göle açılan ekipler, fenerlerle aydınlattıkları suda herhangi bir ize rastlamadı.

Arama çalışmalarını takip eden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Elim bir kazayla karşı karşıyayız. Üç hemşerimiz avlanmak üzere gölet alanına geliyor. Bunlardan bir tanesi bulunamadı. Diğer ikisinin sağlık durumu iyi. İnşallah sağ salim kurtarmayı umut ediyoruz" diye konuştu.

Kurtarma faaliyetine ara veren ekiplerin sabahın ilk saatleriyle beraber arama çalışmalarına başlayacakları bildirildi. - AMASYA