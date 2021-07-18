Baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Baraj gölüne gönderilen AFAD ve itfaiye ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.

Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Amasya 'nın Suluova ilçesinde, girdikleri baraj gölünde kaybolan aynı aileden 5 kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

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