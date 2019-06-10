Amasya'da bayram tatili süresince 1 milyon 348 bin 380 araç geçişi oldu

Amasya
'da bayram tatili süresince 1 milyon 348 bin 380 araç geçişi olurken, trafik ekiplerinin 24 saat denetim yaptığı yol güzergahında ölümlü kaza yaşanmadı.
Amasya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, günlük ortalama 65 bin 645 aracın geçtiği kentten bayram tatilinde günlük geçen araç sayısı ortalama 149 bin 820 olarak kayıtlara yansıdı.
Açıklamada, "Bayram tedbirleri kapsamında 24 saat esasına göre 83 trafik personeli, 154 trafik ekibi, 240 takviye ekip, 329 takviye personel görev yaptı. Uygulamalarda 5 bin 399 araç denetlendi.
Bayram tatili süresince ilimizde ölümlü kaza olmazken, tatil süresince meydana gelen 23 kazada 70 kişi hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Geçen yılki Kurban Bayramı
'na göre yaralamalı kaza sayısı yüzde 17,85, yaralı sayısı ise yüzde 23,91 azaldı. Güvenlik birimlerimizin bayram tatili sürecinde aldıkları asayiş tedbirleri ile vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram yaşamaları sağlandı." ifadesine yer verildi.