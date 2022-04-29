AMASYA'DA 'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ - Son Dakika
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AMASYA'DA 'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ

29.04.2022 22:44

AMASYA'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi polis ekipleri tarafından 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile denetim yapıldı.

AMASYA'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi polis ekipleri tarafından 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile denetim yapıldı.

Suluova uygulama noktasında gerçekleşen denetimlere Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Ayhan Aygün katıldı. Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların sevdikleri ile huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri ile birlikte Vali Mustafa Masatlı araçları tek tek durdurarak sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.Fatsa'dan Amasya'ya bayram ziyareti için gelen sürücülerden Tuncay Torun, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini vurgulayarak, Özellikle hızlı ve yorgun bir şekilde araç kullanmak çok tehlikeli olduğu için denetimlerin artması bizim için çok önemli dedi.

'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN'

Sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymalarını, can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indiren emniyet kemerini takmalarını tavsiye eden Vali Masatlı, Özellikle trafiğin yoğun olduğu dönemlerde ki bayramlar bunlardan bir tanesi bizler de denetime çıktık. Bu strateji belgesi ve eylem planında özellikle öngörülen can kayıplarının yarıya indirilmesi diğer taraftan trafiği her yanı ve yönüyle düzenlenmesi, şerit ihlali, yayaya öncelik verilmesi dahil pek çok kuralın takibi ve denetimi öngörüyor. Bu bakımdan bizler de denetim yapıyoruz. Bu bayramdaki sloganımız 'bayramımız kemerli olsun' kemer kazalarda can kaybını, diğer taraftan hasarı önlemede önemli bir koruyucu. Tabi ki şerit ihlali diğer taraftan yayalara öncelik verilmesi de dahil bunlarda bu kapsam içerisinde bizim denetimlerimizde öncelik verdiğimiz hususlar. Yayalar bizim her bakımdan kırmızı çizgimiz. İnşallah Ramazan Bayramımızda da tüm vatandaşlarımız güvenli bir şekilde seyahat ederler ve hiç kaza olmaz temennimiz ve dileğimiz odur. Bütün vatandaşlarımızın yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. (DHA)

AMASYA'DA 'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ
AMASYA'DA 'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ
AMASYA'DA 'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ
AMASYA'DA 'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ

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Ramazan Bayramı, Amasya, Bayram, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMASYA'DA 'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ - Son Dakika


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