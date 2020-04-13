Amasya'da belediyeden şiveli mesaj: Aman heri eccük daha sabır - Son Dakika

AMASYA'da Suluova Belediyesi, insanların sokağa çıkmaması için bilboardlara ve otobüs duraklarına yöresel şiveli afişler astı. Afişlerde, 'Sokranıp durma, evde kal heri", "Aman heri eccük daha sabır' ifadelerine yer verildi.

Suluova Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarını yöre şivesi ile yazılan mesajlarla yaptı. İlçede bilboardlara asılan afişlerde; "Virüs gideşdane evlerden çıkmayacoğuk", "Sokranıp durma, evde kal heri", "Aman heri eccük daha sabır", "Kapılarda dinelmeyin, söğürterek eve gidin" ifadelerine yer verildi. Yöre şiveli billboard mesajları, görenleri gülümsetti.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok , " Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Suluova'mız da tabi bundan nasibini aldı. Biz bir bilinç oluşturmak farkındalık yaratmak adına ilk başlarda evde kalınız, dışarı çıkmayınız sloganıyla başladık. Fakat daha tesirli olması açısından bilboardları daha etkin kullanmayı düşündük. Bununla ilgili klasik yöntemlerle evde kal çağrısı tabi ki insanlar üzerinde etki etti. Sağolsun Suluova'mız bizim bu çağrılarımıza kulak verdi. Ama daha etkili olmasını düşündük. Birazda olaya mizah katmak istedik" dedi.

'MİZAHİ DİLLE UYARMIŞ OLDUK'

Mesajlarda unutulmaya yüz tutmuş kelimelerin seçildiğini aktaran Üçok, "Halk arasında önceleri kullanılan ama bir müddet sonra unutulmaya yüz tutmuş kelimeler seçilerek, evde kalmaları konusunda hem kişisel sosyal medya hesabımızdan, belediyenin hesabından billboardlarımızdan o mizahi bir dille uyarmaya çalıştık. 'Eylenmek' kelimesi gibi bir an önce eve gitmeleri yönünde ki uyarılar gibi özellikle Amasya'mızın Türkiye çapında bilinen kelimesiyle, 'heri' kelimesiyle uyarmaya çalıştık. Çok da ses getirdi. Bizim bu yaptığımız paylaşımların önünde fotoğraf çekinenler, kendi sosyal medya hesaplarından paylaşanlar oldu. Suluova'mıza bu vesileyle ben teşekkür ediyorum" diye konuştu.