Üye Girişi
AMASYA'DA BELEDİYENİN YAPTIĞI HES DEVREYE ALINIYOR - Son Dakika

AMASYA'DA BELEDİYENİN YAPTIĞI HES DEVREYE ALINIYOR

24.12.2021 10:55

AMASYA Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Akdağ mevkiine kurdukları Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Ocak ayında elektrik satışı yapmaya başlayacağını söyledi.

AMASYA Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Akdağ mevkiine kurdukları Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Ocak ayında elektrik satışı yapmaya başlayacağını söyledi.

Kentin, su ihtiyacının karşılandığı Akdağ mevkiinde 8 ay içerisinde yapımı tamamlanan hidroelektrik santrali (HES) ocak ayında elektrik satışına başlıyor. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Türkiye'de HES kuran ilk belediye olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Belediye Meclis üyeleri ve basın mensupları ile yakın zamanda açılışını yapmaya planladıkları alanı ziyaret eden Başkan Sarı, 2,8 megavatlık elektrik üretecek HES'in son kaynağını kendi eliyle attı.

'HES'İN SON KAYNAĞI ATILDI'

Türkiye'de HES'i kurarak enerji üretmeye başlayan ilk belediye olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı "Nasip olursa, santralimizin son kaynağını yapıyoruz. Pazartesi günü itibariyle enerji üretmek için düğmeye basıyoruz. Ocak ayı içerisinde yapacağımız anlaşma ile beraber, elektrik satışına başlıyoruz. Türkiye'de belediye bünyesinde kurulan ilk bu santral, bunun bitimi ile beraber hem GES'i hem de RES'i devreye koyacağız. Komplike bir santral ilk defa bizim önderliğimizde şehrimizde hayata geçmiş oluyor. Amasya'mızın 3'te 1'lik kısmının elektrik ihtiyacı faaliyete geçen bu tesisimizden karşılanacak. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmemize vesile olan emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun yanında 11 kilometrelik içme suyu isale hattını da yaptığımız çalışma ile 3,5 kilometreye düşürdük. Bununla birlikte su kaçaklarının önüne geçmiş olduk. Toprak kayması, deprem gibi sarsıntı olan bölgelerimizde ciddi su kaçağımız meydana geliyordu. O kaçağı da bu çalışma ile önlemiş durumdayız. Modern borular ile Akdağ kaynak suyumuzu hemşerilerimiz ile buluşturduk. Biz söz vermişsek, sözümüzü yerine getiririz" dedi.

Başkan Sarı açıklamasının ardından kurulan HES tesisinin son kaynağını Amasyalılar adına yaptı. Program sonrasında Sarı, Meclis üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlara kendi eli ile balık ikram etti.

AMASYA'DA BELEDİYENİN YAPTIĞI HES DEVREYE ALINIYOR
AMASYA'DA BELEDİYENİN YAPTIĞI HES DEVREYE ALINIYOR
AMASYA'DA BELEDİYENİN YAPTIĞI HES DEVREYE ALINIYOR
AMASYA'DA BELEDİYENİN YAPTIĞI HES DEVREYE ALINIYOR

YORUMLAR
500

Mehmet Sarı, Amasya, Akdağ, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMASYA'DA BELEDİYENİN YAPTIĞI HES DEVREYE ALINIYOR - Son Dakika


Eşini kaybetmişti! Özgü Namal'dan yeni karar Eşini kaybetmişti! Özgü Namal'dan yeni karar         
10:59
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Henüz 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı Henüz 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
"Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var "Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var         
09:00
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09

Son Dakika Haberleri
10:58 Eşini kaybetmişti! Özgü Namal'dan yeni karar
10:49 Yıllar önce üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırdı
10:45 Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı
10:39 Yakılarak öldürülen Suriyelilerin aileleri adalet istiyor
10:35 Son dakika: Merkez Bankası 3 Aralık'ta piyasaya yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattı
10:28 "Tayyip Bey topa gelişine vuruyor, kurmayları da kaleyi vurduğu istikamete taşıyor"
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası piyasaya ikinci müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
10:19 Apple Türkiye'den dolar indirimi! iPhone 13'ün fiyatı yüzde 25 düştü, işte yeni fiyatlar
10:18 Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi
10:16 ABD, Omicron varyantı yüzünden 200'den fazla uçuşu iptal etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 11:07:04. #1.12#
SON DAKİKA: AMASYA'DA BELEDİYENİN YAPTIĞI HES DEVREYE ALINIYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement