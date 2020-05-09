Amasya'da berber ve kuaförlere dezenfektan ve maske desteği - Son Dakika

Amasya Şeker Fabrikası ile AK Parti Teşkilatı, 11 Mayıs'ta açılacak olan berber ve kuaförlere dezenfektan ve maske desteğinde bulundu.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, fabrikanın Suluova ilçesindeki tesislerde yapılan programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde bazı hizmet sektörlerinin tedbir amaçlı kapandığını söyledi.

Yaklaşık 2 aydır kapalı kalan sektör temsilcilerinin birtakım sıkıntılar yaşadığını belirten Çilez, hükümetin bu konuda kendilerine gerekli desteği verdiğini vurguladı.

Salgın sürecinde kapalı kalan iş yerleri arasında berber ve kuaförlerin de bulunduğunu dile getiren Çilez, "Oda temsilcileriyle istişare yaparak ilgili bakanlığa rapor sunduk. Neticede ilgi bakanlığın destekleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'tan itibaren belirlenen tedbirler kapsamında yeniden açılması kararlaştırıldı." dedi.

AK Parti il ve ilçe teşkilatları olarak açılacak iş yerlerine Amasya Şeker Fabrikasının desteğiyle dezenfektan ve maske yardımında bulunduklarını anlatan Çilez, böylece iş yerlerinin yeniden açılmasına katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çilez, hediye ettikleri dezenfektan ve maskelerin ekonomik değerinden çok toplumsal dayanışma ve de paylaşıma katkı sunacak olması nedeniyle önem taşıdığına dikkati çekti

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı ise ülkenin ihtiyacının karşılanabilmesi için fabrika bünyesinde etil alkol üretimini artırdıklarını aktardı.

Böylece salgına karşı alınan hijyen tedbirlerine katkı sunmaya ve destek vermeye devam ettiklerini belirten Saatcı, yeniden iş yerleri açılacak berber ve kuaförlere de dezenfektan desteğinde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya da AK Parti hükümetinin salgın süreciyle ilgili politikaların çok başarılı olduğunu, Amasya ve ilçelerindeki tüm halkın da bu sürece en başından beri hassasiyetle destek verdiğini dile getirerek, Amasya genelindeki vaka ortalamasının Türkiye ortalamasının altında seyrettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, il ve ilçe berber ve kuaförler oda başkanlarına dezenfektan ürünleri ile siperli ve bez maskeler verildi.