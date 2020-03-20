Amasya'da berberler "evde kal" çağrısına destek için iş yerlerini kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da berberler 'evde kal' çağrısına destek için iş yerlerini kapattı - Son Dakika

Amasya'da berberler "evde kal" çağrısına destek için iş yerlerini kapattı

6 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde bazı berberler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "evde kal" çağrısına destek vermek amacıyla iş yerlerini kapattı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bazı berberler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "evde kal" çağrısına destek vermek amacıyla iş yerlerini kapattı.

Yeni Mahalle bölgesinde faaliyet gösteren 9 berber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek vermek, toplumda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erene kadar iş yerlerini kapalı tutma kararı aldı.

Berberler adına gazetecilere açıklama yapan Ali Savcı, tıraş işleminde elleriyle işlem yapmak durumunda olduklarını, yakın temas halinde koronavirüsün bulaşma riskinin arttığını söyledi.

Virüs nedeniyle bazı etkinlik ve işletme faaliyetlerine ara verildiğini hatırlatan Savcı, "Mesleğimizi uzaktan icra edemiyoruz. Yaptığımızda ise müşterinin bana, benim de ona virüsü bulaştırma riskimiz çok yüksek. Mesleği yapamayacağımız için müşterimizin de bizim de rahatsız olmaması adına virüs kalkana kadar işimize ara vermek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'Evde kal' çağrısına uyuyoruz. Mesleğimize geçici bir süre ara vermek istiyoruz." dedi.

Daha sonra berberler, "Koronavirüs nedeniyle geçici bir süre kapalıyız" yazılı duyurular astıkları iş yerlerini kapatıp evlerine döndü.

Amasya'da berberler evde kal çağrısına destek için iş yerlerini kapattı

Cumhurbaşkanı, Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:48 Kaynak: AA

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