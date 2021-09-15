Amasya'da besi çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Besi çiftliğinin sahibi Eşref Gedik, gazetecilere, yangın nedeniyle mağdur duruma düştüklerini belirterek, "İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük mücadele gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Devletimizden mağduriyetimizin giderilmesi için yardım bekliyoruz." dedi.

Zararının yaklaşık 300 bin lira olduğunu dile getiren Gedik, "Yangın, traktörün egzozundan çıkan kıvılcımdan başlamış. İlk önce olayı anlayamamışlar ve samanlar hızlı şekilde tutuşmuş. 6 yıldır buradayız, bu işi her gün aynı yerde yapıyoruz. Fark etmişler, su tutmuşlar ama iş işten geçmiş, saman hızlıca alev almış. İtfaiye 10 dakika içinde geldi ama alevler çok büyüktü. Allah'tan hayvanlarımızda zarar yok, etrafa sıçramadan itfaiye ekipleri kontrol altına aldı." dedi.

Faravga mevkisinde dün bir şirkete ait besi çiftliğinde çıkan yangında 200 ton saman ile 25 ton hayvan yemi zarar görmüş, yangının söndürülmesi için Taşova ve Erbaa belediyeleri ile Taşova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı.

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