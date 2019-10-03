Amasya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Amasya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Amasya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yavuz Selim Meydanı'nda Faruk E. ile Maksut P. (23) arasında tartışma yaşandı.
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine bıçakla saldıran Faruk E. ve Maksut P. çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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