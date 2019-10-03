Son Dakika Haberleri: Amasya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Amasya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

37 dakika önce

Amasya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Amasya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yavuz Selim Meydanı'nda Faruk E. ile Maksut P. (23) arasında tartışma yaşandı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine bıçakla saldıran Faruk E. ve Maksut P. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Amasya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Amasya, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:40 Kaynak: AA
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