Amasya'da bin 174 dekar alana kenevir ekildi - Son Dakika
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Amasya'da bin 174 dekar alana kenevir ekildi

6 saat önce

Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde, bin 174 dekar alana kenevir ekimi yapıldı.

Amasya'da bin 174 dekar alana kenevir ekildi, System.String[]

Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde, bin 174 dekar alana kenevir ekimi yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de kenevir bitkisinin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen faaliyetler çerçevesinde ekim öncesi, tören düzenlenip dua edildi.

"Çevre Dostu Mucize Bitki TİGEM Topraklarında Yeşerecek" sloganıyla düzenlenen ekim töreninde konuşan Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz, kenevirin kozmetikten otomotiv sektörüne kadar birçok alanda kullanıldığını ve çevre dostu olduğunu ifade etti.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker de katıldı.

Kenevir, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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