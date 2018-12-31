Son Dakika Haberleri: Amasya'da Bin 570 Extacy Hap Ele Geçirildi

Amasya'da Bin 570 Extacy Hap Ele Geçirildi

36 dakika önce

Amasya'da polisin düzenlediği operasyonda bin 570 adet extacy hap ele geçirildi.

Amasya'da Bin 570 Extacy Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Amasya'da polisin düzenlediği operasyonda bin 570 adet extacy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Trabzon'a gitmekte olan bir otomobili Merzifon'da durdurdu. Yapılan aramada araçta bin 570 adet extacy hap bulundu.

Araçtaki 3 şahıs 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:21 Kaynak: İHA

Trabzon, Merzifon, Amasya, 3. Sayfa
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