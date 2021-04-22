Amasya'da bir araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Amasya'da bir araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Buğdaylı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Araçta 457,15 gram bonzai ele geçiren polis, B.T'yi gözaltına aldı.

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü

Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış

Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı

Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü

5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı

Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz