Amasya'da bir ay önce kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Amasya'da bir ay önce kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

27.01.2021 15:05
Amasya'da bir ay önce kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde kaybolan, 75 yaşındaki Hidayet Temizel'i arama çalışmaları devam ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kaybolan, 75 yaşındaki Hidayet Temizel'i arama çalışmaları devam ediyor.

Çaydibi köyünde bir ay önce evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 4 çocuk babası Temizel'i kendi çabalarıyla bulamayan yakınları güvenlik güçlerine başvurdu.

Köyde yapılan aramalardan sonuç alınamayınca jandarma ekiplerinden yardım istendi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, ilçenin birçok noktasında Temizel'i aradı, ekipler ayrıca drone desteğiyle de arama yaptı.

Şimdiye kadar yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanamadı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Köy muhtarı Erkan Yılmaz, gazetecilere, bütün köy halkı olarak Temizel'in kaybolmasından üzgün olduklarını söyledi.

Köy halkı olarak çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Yılmaz, "Yaklaşık olarak bir ay önce kaybolan Hidayet Temizel'i hala bulamadık. Kendisini güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri ile birlikte arama çalışmalarımız devam etmekte ancak bir sonuç alınamadı. Aramaya devam edeceğiz.Temennimiz bir an önce bulunması." diye konuştu.

Jandarma, Çaydibi, Taşova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da bir ay önce kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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