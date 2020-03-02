Amasya'da bir esnaf şehitler için lokma dağıttı - Son Dakika
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Amasya'da bir esnaf şehitler için lokma dağıttı

6 saat önce

Amasya'da butik işletmecisi Fatma Tokgöz, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için Kur-an'ı Kerim okutup lokma döktürdü.

Amasya'da bir esnaf şehitler için lokma dağıttı, System.String[]

Amasya'da butik işletmecisi Fatma Tokgöz, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için Kur-an'ı Kerim okutup lokma döktürdü.

Pirinçci Mahallesi'ndeki işletmesinin önünde kurduğu tezgahta lokma döktüren Tokgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit haberi gelince çok üzüldüklerini bu zamanlarda bir ve beraber olmak gerektiğini söyledi.

Eşinin de bir asker olduğunu dile getiren Tokgöz, "Allah devletimize, milletimize ve ordumuza güç kuvvet versin. Mehmetçiğimizin ayağına taş, gözüne yaş değmesin." dedi.

Suriye, Amasya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:50 Kaynak: AA
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