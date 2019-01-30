Son Dakika Haberleri: Amasya'da Bir Evden 5 Ton Çöp Çıktı

Amasya'da Bir Evden 5 Ton Çöp Çıktı

43 dakika önce

Amasya'da, belediye ekiplerince temizlenen bir evden 5 ton çöp çıktı.

Amasya'da Bir Evden 5 Ton Çöp Çıktı, System.String[]
Amasya'da, belediye ekiplerince temizlenen bir evden 5 ton çöp çıktı.


Gökmedrese Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese belediye ekipleri sevk edildi.


Eve giren Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, burada çok sayıda pet şişe, demir ve plastik ile istiflenmiş kağıt ve teneke parçaları buldu.

Ekiplerce temizlenen evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu evden önceki yıllarda da tonlarca çöp ve hurda alındığını söyledi.

Cadde ve sokaklardan topladığı çöpleri evin bahçesi ile içinde depolayan ev sahibinin bu işi alışkanlık haline getirdiğini belirten Öztürk, "İşi sadece toplamak ve istiflemek. Çöp toplayan bu kişiyi uyararak bu alışkanlıktan vazgeçmesi yönünde telkinlerde bulunduk." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Zabıta, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar 3 Öğretmen, 30 Öğrencinin 25 Metrekare Sınıfta Yaptığı Temizlik Malzemeleri 1 Yılda 7 Milyon Lira Ciroya Ulaştı

Babasına Yardım Ederken Elektrik Akımına Kapılan Çocuğun Vücudu Tamamen Yandı ABD'nin Tanımadığı Maduro Hakkında Dikkat Çeken Analiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:06:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da Bir Evden 5 Ton Çöp Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]