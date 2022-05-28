Amasya'da bir hastanın karnından 5 kilogram kitle çıkarıldı - Son Dakika
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Amasya'da bir hastanın karnından 5 kilogram kitle çıkarıldı

28.05.2022 14:37
Amasya'da bir hastanın karnından 5 kilogram kitle çıkarıldı

Amasya'da 22 yaşındaki bir hastanın karnında tespit edilen 5 kilogramlık kitle, ameliyatla alındı.

Amasya'da 22 yaşındaki bir hastanın karnında tespit edilen 5 kilogramlık kitle, ameliyatla alındı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın şişliği şikayetiyle başvuran G.D'nin yapılan tetkiklerinde, karnında kitle tespit edildi.

Genç kızın karnındaki 5 kilogramlık kitle, cerrahi müdahaleyle alındı.

Ameliyatı yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fadıl Kara, gazetecilere G.D'nin hastaneye başvurduğunda karnının 7 aylık hamile kadın görüntüsünde olduğunu söyledi.

Tetkiklerde karnı kapsayan, midenin üstüne doğru çıkan geniş bir kitle tespit ettiklerini anlatan Kara, "Operasyonda karnı açtığımızda, yaklaşık 5 kilogramlık bir kitle olduğunu görüp çıkardık. Hastamızın durumu iyi. Genç kızlarımızın ve bütün hanımefendilerin yılda bir kez kadın doğum uzmanına gidip genel bir check-up yaptırmalarını öneriyoruz. Hastamız bir anda 5 kilo zayıflamış oldu. Hastamıza bundan sonraki hayatında sağlıklı günler diliyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Amasya Üniversitesi, Araştırma, Amasya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da bir hastanın karnından 5 kilogram kitle çıkarıldı - Son Dakika


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