Amasya'da Türk bayrağının çöp konteynerine atıldığı iddiası - Son Dakika
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Amasya'da Türk bayrağının çöp konteynerine atıldığı iddiası

12.09.2022 17:00
Amasya'da Türk bayrağının çöp konteynerine atıldığı iddiası

Amasya'da bir ilkokulun önündeki çöp konteynerine Türk bayrağının atıldığı iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da bir ilkokulun önündeki çöp konteynerine Türk bayrağının atıldığı iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, Türk bayrağının bir ilkokulun önündeki çöp konteynerine atıldığıyla ilgili görüntülerin yer aldığına işaret edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Eylül 2022 günü Merkez Fatih İlkokulu önünde yer alan çöp konteynerlerine, bayrağımızın atıldığına dair bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar ve fotoğraflar yer almış olup, konunun öğrenilmesine müteakip derhal gerekli inceleme ve araştırmanın yapılması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Konu tüm yönleriyle araştırılacaktır."

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Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Türk bayrağının çöp konteynerine atıldığı iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Türk bayrağının çöp konteynerine atıldığı iddiası - Son Dakika
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